Названы последствия дефицита вагонов в России

Дефицит железнодорожных вагонов влияет на стоимость перевозки, что может сказаться на повышении конечной цены некоторых товаров. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Первой грузовой компании (ПГК).

Однако стоит учитывать, что транспортные расходы занимают разную долю в структуре себестоимости продукции в зависимости от её вида. Так, например, в угле их роль существенна, — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, экспортная стоимость угля определяется мировым уровнем цен. Рост стоимости перевозки угля больше будет сказываться на доходах его производителей.

Однако в мире постепенно снимаются карантинные ограничения и мировая экономика начинает оживать. Из-за этого цены начинают расти на все виды товаров за счёт высокого спроса, поэтому разница между себестоимостью товара и ценой, по которой его продают, будет изменяться куда быстрее транспортных затрат.

Ранее операторы заявили о дефиците вагонов в России. На российском рынке вагонов фиксируется дефицит из-за того, что спрос на перевозку значительно вырос со стороны угольных компаний.