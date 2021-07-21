Операторы заявили о дефиците вагонов в России

На российском рынке вагонов фиксируется дефицит из-за того, что спрос на перевозку значительно вырос со стороны угольных компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в условиях низкого спроса и невысоких ставок транспортные операторы отправляли вагоны в парк на ремонт, где на большинстве уже сняли почти все комплектующие. Для того чтобы уравновесить спрос, необходим срочный и дорогостоящий ремонт, считают эксперты.

Сами операторы отмечают, что цены на ремонт стремительно растут и на сегодняшний день цены на запчасти повысились уже почти на 20%, сам ремонт стал дороже на 5%.

В перевозку вовлекается больше вагонов, которые ранее вынужденно уходили в отстой. Ремонтные предприятия, наблюдая это, решили повысить цены, — рассказывает генеральный директор «СГ-транса» Сергей Калетин.

По данным на июнь 2021 года, средняя ставка аренды полувагона составила 850 рублей в сутки, то есть выросла на 150 рублей по сравнению с зимними месяцами. Однако нынешняя ставка не является максимальной. Рекорд по аренде за сутки принадлежит 2019 году, когда максимальная ставка составляла 1800 рублей в сутки.

Ранее производители соли столкнулись с резким дефицитом полувагонов для транспортировки. Заявки компаний на перевозку удовлетворяются только в половине случаев, что грозит срывом поставок и ростом цен.