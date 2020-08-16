Названа средняя зарплата учителей в РФ во II квартале

https://static.news.ru/photo/77b6758c-e04e-11ea-bf38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

По итогам второго квартала 2020 года средняя зарплата российских учителей составила менее 31 тыс. рублей. Самая высокая зарплата зафиксирована у московских учителей — 51,6 тыс. рублей.

Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Авито работа» пишет газета «Известия».

Вторым регионом после Москвы стал Санкт-Петербург — там учителя в среднем получают 35,1 тыс. рублей. Следом идёт Екатеринбург — 29,8 тыс. рублей. Самая маленькая зарплата зафиксирована в Волгограде — 20,6 тыс. рублей.

В остальных регионах средние зарплаты учителей варьируются от 20 до 30 тысяч рублей. В Казани учителя в среднем получают 29 тыс. рублей, в Перми — 27,2 тыс., в Омске — 26,9 тыс., в Иркутске — 26,5 тыс., в Красноярске — 26,2 тыс., в Краснодаре — 25,9 тыс. руб.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах РФ её показатели могут намного отличаться и не соответствовать реальным цифрам. Так он отреагировал на сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о зарплате учителей, которая в среднем по стране составляет 40,1 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Общероссийскому профсоюзу образования представить кабмину предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов, писал NEWS.ru.