Названа оптимальная ставка по экологической ипотеке

Инвестбанкир и автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган положительно оценил идею Центробанка и правительства о запуске ипотеки для покупки экологичного жилья. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что процент по такому кредиту будет зависеть от принятых властями программ, но хорошо было бы сделать льготную ипотеку под 6-6,5%.

Тут вопрос творческий, дело в том, что на Западе хорошая ставка по ипотеке — это 1–2%. У нас хорошая ставка — от 5% до 7%. По нынешней жизни — хорошая ставка, я боюсь, будет скоро девять процентов. <...> Я считаю, что идея сделать стимулирование умного дома, который использует энергию солнца, это очень красивая идея. Если государство будет это как-то стимулировать, в том числе льготной ипотекой под 6–6,5% тоже хорошо, — сказал эксперт.

Он отметил, что идея экологического жилья очень разумна. Дома, которые частично получают энергию от солнца, имеют хорошую энергоэффективность и поощряются государством, могут стать популярными.

В свою очередь эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что такой формат ипотеки может быть полезен для россиян, если он будет включать сниженные ставки и первоначальный взнос, а также более дешёвую страховку.

Сейчас ставки на ипотечные кредитования: вторичка, первичка, подросли существенно, ЦБ несколько раз пересматривал ключевую ставку. И в целом данная программа может повысить интерес к ипотеке. Если это будет какая-то история с той же господдержкой, которая у нас была на новостройки под 6%, то безусловно данной программой точно будут пользоваться и она будет популярна. Вопрос в том, какой лимит к ипотеке выделит Центральный банк банкам на реализацию этой программы, — подчеркнул он.

Эксперт вспомнил о программе сельской ипотеки для регионов, по которой «Сбер» выдавал кредиты под 2,5%. По его словам, заёмщики за один день подали заявок на годовой лимит, установленный банком.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что ЦБ и правительство прорабатывают запуск нового вида ипотеки. Россиянам могут предложить кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья.