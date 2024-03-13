Минсельхоз предложил запретить вывоз сахара из России для снижения цен

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Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести запрет на экспорт сахара из России, под эмбарго не подпадут поставки продукции в страны — участницы Евразийского экономического союза и гуманитарная помощь, говорится в проекте документа, опубликованном пресс-службой ведомства. Предполагается, что ограничения будут действовать до 31 августа 2024 года.

Установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <...> из Российской Федерации, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на поставки в страны ЕАЭС нужно будет получать отдельное разрешение Минсельхоза. Кроме того, их объем не должен превышать пределы объемов, предусмотренных индикативными балансами. В вопросе экспорта в качестве гуманитарной помощи нужно будет соответствующее решение правительства.

По данным Telegram-канала Mash, предложение об ограничениях хотят ввести для сохранения баланса цен. При этом известно, что с апреля 2023 года по февраль 2024 года экспорт сахара из России составил 442 тысячи тонны, что в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост поставок негативно сказался на ценах — стоимость рафинада с 60–70 рублей достигла планки в 80–90 рублей за один килограмм.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта ввели запрет на экспорт бензина до конца лета 2024 года. Кроме того, на шесть месяцев будут увеличены нормативы торгов дизельным топливом на бирже.