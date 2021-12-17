Назван средний размер отката при госзакупках

Объём коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 трлн рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета РФ. При этом средний размер отката в коррупционной схеме составляет пятую часть (22,5%) от суммы госконтракта, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Агентство отмечает , что данные получены исследователями в ходе анонимного опроса. Оказалось, что при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивались более двух третей (71%) поставщиков. Большинство из них (83%) осуждает коррупцию, но с откатами за госконтракт связывались, поскольку на рынке высокая конкуренция.

В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг, — поясняется в исследовании.

Ранее стало известно, что управление судебного департамента в Москве с 2011 года без конкурса потратило 1,473 млрд рублей на аренду помещений «Президент-отеля». Об этом сообщило RTVI со ссылкой на информацию с сайта госзакупок. За 2021 год судебный департамент провёл в «Президент-отеле» четыре мероприятия. За год управление потратило 40 млн рублей на аренду помещений гостиницы.