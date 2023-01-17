Назван способ спасти сбережения от обесценивания Экономист Чурилова: покупка золота поможет спасти сбережения от обесценивания

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Золотая монета номиналом 50000 рублей

Спасти свои сбережения от обесценивания можно с помощью инвестиций в золото, рассказала «Радио 1» экономист Ольга Чурилова. По его словам, обычным людя лучше покупать коллекционные золотые монеты, потому что их можно без проблем хранить дома и потому что они не потеряют своей цены. Эксперт подчеркнула — покупка золота является прежде всего способом сохранения денег, а не заработка. Она пояснила, что золото за 100 лет практически не изменилось в цене, тогда как доллар обесценился почти в два раза.

Монеты в этом плане более привлекательны для обычного человека, потому что вы можете хранить их спокойно дома, они коллекционные и не теряют стоимости. Если мы рассматриваем покупку и продажу золота, то мы должны понимать, что это история не про то, чтобы заработать, а чтобы сохранить денежные средства. Например, доллар за 100 лет потерял 99% своей покупательной способности, а золото фактически не изменилось, — сказала Чурилова.

Экономист добавила, что золото можно хранить дома не только в виде монет, но и в форме слитков. Однако следует помнить, что при попытке их продажи в будущем их будут пристально осматривать, а за каждое повреждение и царапину их стоимость снизят. Эксперт отметила, что золото можно купить и с помощью обезличенных металлических счетов. Сделать это можно на валютном рынке московской биржи, уточнила она.

Эксперт по рынку сырьевого золота Наталья Красильникова ранее посоветовала перед покупкой слитков золота посчитать, насколько выгодным будет такое вложение, и учесть все связанные с этим риски. Она напомнила, что банки обычно продают слитки с наценкой 20–30% к актуальной цене на лондонской бирже. Также стоит помнить про спред — разницу между покупкой и продажей, которая может составлять от 10% до 20%, добавила Красильникова.