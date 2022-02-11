«Налог для богатых» пополнил российскую казну на 636,4 млрд рублей

«Налог для богатых» или дополнительный налог на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год в 2021 году составил 636,4 млрд рублей. Часть средств была направлена на лечение больных детей, пишут «Известия».

Из поступивших в федеральный бюджет денег в регионы было направлено 553 млрд рублей. Согласно прогнозам Минфина, дополнительный налог должен был пополнить федеральный бюджет на 60 млрд рублей. Но в казну поступило на 38% больше ожидаемого или 82,7 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года налогооблагаемая база повышенной ставки доходов составила 4,66 трлн рублей, из которых по трудовым договорам — 847 млрд рублей.

Закон о «налоге для богатых» распространяется на россиян, которые зарабатывают в месяц свыше 416 тыс. рублей или получили столько от операций с ценными бумагами. Повышенной ставкой в 15% облагается только часть, превышающая 5 млн рублей в год.

За год существования налога благотворительный фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента Владимира Путина, получил из федерального бюджета 37,9 млрд рублей. Деньги направлены на лечение детей с орфанными и тяжёлыми заболеваниями. Более 2 тыс. детей за этот счёт получили редкие лекарства и медицинскую помощь.

Более половины дополнительного дохода в бюджет обеспечили москвичи (44,5 млрд рублей), затем следуют Петербург и Московская область. Лидируют в рейтинге Челябинская и Свердловская области, Татарстан и Дагестан. Лидерство последних на фоне скромных зарплат в регионе объясняется тем, что именно там зарегистрированы богатые налогоплательщики.

Под новую систему налогообложения попало около 100 тыс. россиян, что составляет 0,1% населения. Скорее всего, это топ-менеджеры крупных компаний и бизнесмены. А перевыполнение плана, считают аналитики, указывает на то, что состоятельные люди стали ещё богаче. Собираемость НДФЛ по ставке 15% на ближайшие годы с рамках прогнозов составит порядка 60-90 млрд рублей в год.

Однако, людей, попавших под повышенную налоговую ставку, очень мало.

Полученный результат никоим образом не говорит о том, что у людей много денег. Это говорит о том, что в России есть лица, имеющие доход более 5 млн рублей в год. И думаю, вследствие инфляционных процессов и индексаций доходной части это количество может увеличиться по итогам 2022 года, — считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. По его мнению, надо ввести многоступенчатую систему и повысить ставку до 35%.