«Нафтогаз» возмутили предложения «Газпрома» о закупках газа

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о том, что следует трезво оценивать надёжность любых обещаний российской стороны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Речь идёт о заявлении председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в готовности обеспечить транзит газа через Украину, но только при дополнительных закупках российского топлива. Однако подобные высказывания для украинской стороны неприемлемы, а сами условия абсолютно невыгодны, сказал Витренко.

Заявление Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договорённости включали бы и импорт российского газа, — отмечает председатель правления.

Он добавил, что РФ снова настаивает на том, чтобы Украина покупала газ по стоимости куда выше рыночной. Ранее результатом всего этого являлось то, что страна платила на $5 млрд больше, чем получала за транзит, отметил глава компании. Поэтому Украина не собирается принимать подобное предложение.

Россия нам гарантировала безопасность в рамках Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум — 2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России, — подытожил Витренко.

Ранее стало известно, что Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи Конгресса США. После визита в США Витренко на своей странице в Facebook заявил о том, что встретился с американскими конгрессменами, которые поддерживают позицию Украины по поводу «Северного потока — 2» и собираются противостоять этому проекту.