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«Нафтогаз» возмутили предложения «Газпрома» о закупках газа

15:03, 24 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о том, что следует трезво оценивать надёжность любых обещаний российской стороны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Речь идёт о заявлении председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в готовности обеспечить транзит газа через Украину, но только при дополнительных закупках российского топлива. Однако подобные высказывания для украинской стороны неприемлемы, а сами условия абсолютно невыгодны, сказал Витренко.

Заявление Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договорённости включали бы и импорт российского газа,отмечает председатель правления.

Он добавил, что РФ снова настаивает на том, чтобы Украина покупала газ по стоимости куда выше рыночной. Ранее результатом всего этого являлось то, что страна платила на $5 млрд больше, чем получала за транзит, отметил глава компании. Поэтому Украина не собирается принимать подобное предложение.

Россия нам гарантировала безопасность в рамках Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум — 2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России, — подытожил Витренко.

Ранее стало известно, что Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи Конгресса США. После визита в США Витренко на своей странице в Facebook заявил о том, что встретился с американскими конгрессменами, которые поддерживают позицию Украины по поводу «Северного потока — 2» и собираются противостоять этому проекту.

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