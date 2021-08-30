На закате угольной эры: энергетические перспективы ЕС, Украины и России

Цена российского газа для европейских потребителей продолжает бить рекорды на фоне сокращения поставок. В свою очередь рынок нефти остаётся нестабильным. На этом фоне почти двукратный рост цен на третий традиционный источник энергии остался практически незамеченным. NEWS.ru выяснил, какое будущее ждёт угольную энергетику в ближайшее десятилетие.
Перспективы «грязной» энергетики
В середине июля Еврокомиссия утвердила «Европейский зелёный пакт» (European Green Deal), по условиям которого предполагается введение углеродного налога на импортируемые в ЕС товары. С 2026 года он должен заработать на полную мощность. Российский экспорт, по самым негативным оценкам,
Проект экологического развития Европы также предполагает резкое сокращение традиционных источников энергии. В дальнейшем их планируется заменить более чистыми видами, например, cолнечными батареями, ветряными станциями и водородом. Добиться углеродной нейтральности планируют к 2050 году.
Основными импортёрами российского угля в Европе являются Великобритания, Нидерланды и Германия. Экономику последней, в свою очередь, авторы исследования в журнале Economist признали самой грязной за последние 20 лет. Отмечалось, что несмотря на активное сворачивание в стране ядерной энергии, производственный «локомотив» ЕС по-прежнему продолжает зависеть от ископаемых видов топлива, в особенности — угля.
Согласно планам ЕС, последние угольные ТЭС
Так, за последние 30 лет угольная добыча в Европе
«Зелёно-угольный» парадокс Украины
С потерей ключевых угледобывающих шахт на Донбассе, а также ухудшением экономических отношений с Россией (отказ в 2019 году от угольных поставок из РФ) перед Украиной встал вопрос о диверсификации приёма «чёрного» природного ресурса. Так, в 2014 году страна
Для подготовки к предстоящей зиме, а также восполнения местных угольных хранилищ Украина получила в этом месяце первую поставку ресурса в обход России (в 2018-м году РФ занимала первое место по поставкам с долей 62%). Продавцом выступил один из ключевых союзников РФ по ЕАЭС — Кахахстан. Помимо этого, на Украину в ближайшее время должны прийти первые тонны угля из Польши.
Однако полностью обойти поставки «чёрного» ресурса из России не удалось. Так, на конец прошлого года крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест», принадлежащий миллиардеру Ринату Ахметову, сообщил о налаживании поставок из РФ начиная с марта. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2020-м Россия
Для обеспечения полной диверсификации угольных поставок Украине придётся существенно модернизировать имеющиеся в стране тепловые энергостанции. Дело в том, что на данный момент большинство украинских ТЭЦ ориентированы на использование исключительно антрацита (обладает наибольшей теплородностью при минимальном образовании золы). При резком же переходе на другие типы угля теплородная способность ТЭЦ будет ниже, что, в свою очередь, потребует обеспечение большим количеством угля.
Энергетическая реформа, которую власти страны
В настоящее же время роль энергетических регуляторов, которые призваны восполнить мощности страны в холодные сезоны, выполняют гидро- и теплоэлектростанции. Однако ГЭС были задействованы для выполнения этой цели ещё задолго до энергетической реформы, поэтому за последние годы обязанность взяли на себя именно ТЭС, которые на Украине работают в основном на угле. Как результат, переход на эко-энергию на Украине столкнётся в ближайшие 5-10 лет с необходимостью увеличения угольных поставок. В свою очередь, полная трансформация обойдётся бюджету страны в миллиарды долларов.
Россия наращивает обороты
Россия, в отличие от большинства игроков на угольном рынке, обладает достаточными ресурсам, но что более важно, у производителей РФ есть определённая подушка безопасности в виде поддержки властей. РЖД, например, уже давно перевозит экспортный уголь в несколько раз дешевле, чем металлы, нефть и другие товары.
На ситуацию с возросшим спросом на отечественную сырьевую продукцию серьёзным образом повлияла коронавирусная пандемия. Так, из-за COVID-19
Помимо внешних факторов на ситуации также сказался сравнительно благоприятный фон на внутреннем рынке. Если предприятия металлургического сектора со следующего года столкнутся с повышением налога на добычу полезных ископаемых, то в случае с важным для государства угольным экспортом, подобного, с большой долей вероятности, не предвидится.
Эксперты объясняют это нежеланием российских властей облагать угольную отрасль дополнительными налогами, исходя из её преимущественно экспортной ориентированности. В настоящее время более 50% добываемого в России угля идёт на зарубежные рынки: больше половины поставок уходят в Европу (Великобритания, Нидерланды, Германия, Украина), остальные — на Восток (Южная Корея, Китай и Япония).
Кроме того, на резкий скачок стоимости российского угля также повлияли и сбои с поставками газа из-за аварии на новоуренгойском заводе «Газпрома», что
Как результат, экспортная цена на российский уголь
Уровень добычи «чёрного» ископаемого за первые семь месяцев текущего года
Так, по данным Росстата, совокупные объёмы выручки поставщиков РФ за январь-май
Угольная ловушка
Добыча угля, как и остальных сырьевых ресурсов, сильно зависит от внешних факторов. Спад в одной из отраслей неизбежно провоцирует кризисную ситуацию в остальных секторах. Газ, нефть и уголь по своей природе вынуждены конкурировать между собой, что сказывается на возможности прогнозы на ближайшие годы.
Однако мировые тенденции по достижению углеродной нейтральности к 2050 году уже к настоящему времени серьёзно повлияли на состояние угольного рынка. Так, c 2015-го число строящихся угольных электростанций в мире
Кроме того, эксплуатация половины действующих станций, работающих на угле, обходится дороже, чем строительство новых мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Запасов угля, нефти и газа РФ хватит на ближайшие 50-70 лет , однако риск оказаться на обочине энергетического прогресса после исчерпания их запасов у России с каждым годом будет становиться всё ощутимее.