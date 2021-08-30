На закате угольной эры: энергетические перспективы ЕС, Украины и России

Цена российского газа для европейских потребителей продолжает бить рекорды на фоне сокращения поставок. В свою очередь рынок нефти остаётся нестабильным. На этом фоне почти двукратный рост цен на третий традиционный источник энергии остался практически незамеченным. NEWS.ru выяснил, какое будущее ждёт угольную энергетику в ближайшее десятилетие.

Перспективы «грязной» энергетики

В середине июля Еврокомиссия утвердила «Европейский зелёный пакт» (European Green Deal), по условиям которого предполагается введение углеродного налога на импортируемые в ЕС товары. С 2026 года он должен заработать на полную мощность. Российский экспорт, по самым негативным оценкам, может потерять от него порядка €50,6 млрд.

Проект экологического развития Европы также предполагает резкое сокращение традиционных источников энергии. В дальнейшем их планируется заменить более чистыми видами, например, cолнечными батареями, ветряными станциями и водородом. Добиться углеродной нейтральности планируют к 2050 году.

Основными импортёрами российского угля в Европе являются Великобритания, Нидерланды и Германия. Экономику последней, в свою очередь, авторы исследования в журнале Economist признали самой грязной за последние 20 лет. Отмечалось, что несмотря на активное сворачивание в стране ядерной энергии, производственный «локомотив» ЕС по-прежнему продолжает зависеть от ископаемых видов топлива, в особенности — угля.

Согласно планам ЕС, последние угольные ТЭС должны закрыться в ФРГ не раньше 2038 года, для остальных ключевых импортёров российского угля (Великобритании и Нидерландов) их эксплуатация должна завершиться в 2025 и конце 2029 годов соответственно. В целом же, по уровню добычи «чёрного» природного энергоресурса европейские страны всё отчётливее движутся в сторону полного отказа от него.

Так, за последние 30 лет угольная добыча в Европе сократилась в пять раз — с 277,4 млн тонн до 56,5 млн тонн. В 2020-м потребление каменного угля снизилось на 35%, а бурого — на 33% по сравнению с 2018 годом. Основным же игроком на рынке остаётся Польша, обеспечивающая до 96% добычи природного ресурса на континенте.

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«Зелёно-угольный» парадокс Украины

С потерей ключевых угледобывающих шахт на Донбассе, а также ухудшением экономических отношений с Россией (отказ в 2019 году от угольных поставок из РФ) перед Украиной встал вопрос о диверсификации приёма «чёрного» природного ресурса. Так, в 2014 году страна добывала 65 тысяч тонн угля, а уже в первый кризисный год эти показатели упали почти вдвое — до 39 760 тысяч тонн. По состоянию же на конец августа 2021-го угольные запасы страны составили только 36,4% от требуемого объёма в 1359 тысяч тонн.

Для подготовки к предстоящей зиме, а также восполнения местных угольных хранилищ Украина получила в этом месяце первую поставку ресурса в обход России (в 2018-м году РФ занимала первое место по поставкам с долей 62%). Продавцом выступил один из ключевых союзников РФ по ЕАЭС — Кахахстан. Помимо этого, на Украину в ближайшее время должны прийти первые тонны угля из Польши.

Однако полностью обойти поставки «чёрного» ресурса из России не удалось. Так, на конец прошлого года крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест», принадлежащий миллиардеру Ринату Ахметову, сообщил о налаживании поставок из РФ начиная с марта. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2020-м Россия ввезла на Украину 6,4 млн тонн угля (против 5,9 млн тонн по итогам 2019-го). Доля же коксующегося угля из РФ также поднялась вверх — с 1,9 млн тонн до 2,1 млн тонн.

Для обеспечения полной диверсификации угольных поставок Украине придётся существенно модернизировать имеющиеся в стране тепловые энергостанции. Дело в том, что на данный момент большинство украинских ТЭЦ ориентированы на использование исключительно антрацита (обладает наибольшей теплородностью при минимальном образовании золы). При резком же переходе на другие типы угля теплородная способность ТЭЦ будет ниже, что, в свою очередь, потребует обеспечение большим количеством угля.

Энергетическая реформа, которую власти страны приняли в 2019 году, подразумевает плавное замещение «зелёной» энергетики доминирующих на внутреннем рынке атомных и тепловых станций. Однако этот процесс неизбежно понесёт за собой так называемый «зелёно-угольный парадокс». Дело в том, что возобновляемая энергетика по своей природе очень неустойчива и зависит от множества сторонних факторов, например, погодных катаклизмов. Когда в стране тёплые температуры сохраняются от силы 3-4 месяца, обеспечить бесперебойную работу тех же солнечных батарей представляется практически невозможным.

В настоящее же время роль энергетических регуляторов, которые призваны восполнить мощности страны в холодные сезоны, выполняют гидро- и теплоэлектростанции. Однако ГЭС были задействованы для выполнения этой цели ещё задолго до энергетической реформы, поэтому за последние годы обязанность взяли на себя именно ТЭС, которые на Украине работают в основном на угле. Как результат, переход на эко-энергию на Украине столкнётся в ближайшие 5-10 лет с необходимостью увеличения угольных поставок. В свою очередь, полная трансформация обойдётся бюджету страны в миллиарды долларов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия наращивает обороты

Россия, в отличие от большинства игроков на угольном рынке, обладает достаточными ресурсам, но что более важно, у производителей РФ есть определённая подушка безопасности в виде поддержки властей. РЖД, например, уже давно перевозит экспортный уголь в несколько раз дешевле, чем металлы, нефть и другие товары.

На ситуацию с возросшим спросом на отечественную сырьевую продукцию серьёзным образом повлияла коронавирусная пандемия. Так, из-за COVID-19 наметился существенный дефицит с поставками электроуглей из азиатско-тихоокеанского региона. Добыча же южноафриканского «чёрное золота» просела по причине массовых беспорядков в стране.

Помимо внешних факторов на ситуации также сказался сравнительно благоприятный фон на внутреннем рынке. Если предприятия металлургического сектора со следующего года столкнутся с повышением налога на добычу полезных ископаемых, то в случае с важным для государства угольным экспортом, подобного, с большой долей вероятности, не предвидится.

Эксперты объясняют это нежеланием российских властей облагать угольную отрасль дополнительными налогами, исходя из её преимущественно экспортной ориентированности. В настоящее время более 50% добываемого в России угля идёт на зарубежные рынки: больше половины поставок уходят в Европу (Великобритания, Нидерланды, Германия, Украина), остальные — на Восток (Южная Корея, Китай и Япония).

Кроме того, на резкий скачок стоимости российского угля также повлияли и сбои с поставками газа из-за аварии на новоуренгойском заводе «Газпрома», что привело к рекордной стоимости этого природного ресурса на ведущих европейских биржах ($585 за одну тысячу кубометров по состоянию на середину августа). Эти факторы в совокупности обеспечили 60% рост цен на каменное «чёрное золото» по сравнению с маем.

Как результат, экспортная цена на российский уголь выросла с $74 в мае до $137, в восточном — с $96 до $146. На внутреннем же рынке уголь марки Д, который является основным для энергетики, подорожал с 2,1 тыс. до 3,15 тыс. руб. за тонну. По мнению специалистов агентства Platts, высокие цены на газ в краткосрочной перспективе приведут к ещё большему увеличению спроса на угольную продукцию.

Уровень добычи «чёрного» ископаемого за первые семь месяцев текущего года увеличился по всем ключевым направлениям — показатели природного угля в мире повысились на 8,8%, до 212,3 млн тонн, а энергетического — на 9,5%, до 164,9 млн тонн. Что же касается российских производителей, то они полностью вписались в эту тенденцию, показав за первые пять месяцев 2021-го рекордную прибыль.

Так, по данным Росстата, совокупные объёмы выручки поставщиков РФ за январь-май составили 135,4 млрд рублей, в свою очередь, убытки сократились до 8,6 млрд рублей. Для сравнения, в докризисном 2019 году эти показатели достигли отметки в 138,2 млрд рублей и 16,1 млрд рублей соответственно.

Угольная ловушка

Добыча угля, как и остальных сырьевых ресурсов, сильно зависит от внешних факторов. Спад в одной из отраслей неизбежно провоцирует кризисную ситуацию в остальных секторах. Газ, нефть и уголь по своей природе вынуждены конкурировать между собой, что сказывается на возможности прогнозы на ближайшие годы.

Однако мировые тенденции по достижению углеродной нейтральности к 2050 году уже к настоящему времени серьёзно повлияли на состояние угольного рынка. Так, c 2015-го число строящихся угольных электростанций в мире сократилось на 84%. В свою очередь, продолжительные темпы строительства новых ТЭЦ (в среднем, 5-6 лет) ещё больше оттолкнёт глобальных игроков от инвестиций в данную отрасль.

Кроме того, эксплуатация половины действующих станций, работающих на угле, обходится дороже, чем строительство новых мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Запасов угля, нефти и газа РФ хватит на ближайшие 50-70 лет , однако риск оказаться на обочине энергетического прогресса после исчерпания их запасов у России с каждым годом будет становиться всё ощутимее.