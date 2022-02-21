На Украине рекордно подорожало сало

На украинских рынках вновь зафиксировано стремительное подорожание домашнего сала. Средняя стоимость этого товара составляет 165 гривен (454 рубля) за килограмм, свидетельствуют данные Минфина Украины. Рост цен на него начали фиксировать весной прошлого года, с тех пор он практически не прекращается.

Только за январь текущего года стоимость сала поднялась на 12 гривен — с 159 до 171 гривны (438 и 471 рубль) за килограмм. За солёное сало просят от 195 до 197 гривен (более 540 рублей) за килограмм.

Вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян объяснила, что тенденция связана с изменением приоритетов сельхозпроизводителей. По её словам, они предпочитают мясную породу свиней, которые быстро набирают вес.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что в 2021 году страна экспортировала в 10 раз меньше свинины, чем приобрела за рубежом: за 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 36,6 тысячи тонн свинины, а отправила на экспорт всего 3,6 тысячи тонн. По его словам, на этом фоне заявления руководства страны о её аграрном характере теряют смысл, а из-за политики правящих элит в стране скоро не останется не только сала, но и людей.