На Каймановых островах заморозили $7,3 млрд российских активов

Финучреждения Каймановых островов заморозили российские активы на сумму $7,3 млрд. Острова являются самоуправляемой заморской территорией Великобритании, их власти были вынуждены подчиниться решению Лондона, сообщает Cayman Compass.

Власти островов сформировали рабочую группу, принимающую решения по реализации санкций против России. В её состав будут входить представители губернатора, финансовой системы региона, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться каждую неделю.

Страны Евросоюза тем временем заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, ЕК в середине марта создала целевую группу по заморозке российского имущества.

Ранее власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму €516 млн. В целом поступило 569 сообщений о заморозке активов от страховых компаний, банков, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений.