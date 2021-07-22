Москва стала рекордсменом по среднему уровню ипотеки

В июне в Москве средний размер ипотечного кредита вырос сразу на 400 тыс. рублей и достиг рекордных 6,5 млн рублей. Отмечается, что люди спешили брать кредиты по льготной ставке, при этом цены на недвижимость продолжали расти. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что рекорд был обновлён в последний месяц действия льготной ипотеки, перед тем как стартовали новые условия, согласно которым предельный лимит устанавливается в размере 3 млн рублей, а ставка повышается до 7%. При этом в июне ещё можно было взять ипотеку до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Для всех остальных регионов предельная сумма была 6 млн рублей.

За месяц средний чек в Москве и Подмосковье поднялся на 400 тыс. рублей — с 6,1 млн рублей, тогда как на конец 2020 года он составлял 5,8 млн рублей. Такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим, пожалуй, только с предновогодними рекордами, отметили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В свою очередь по России размер среднего кредита тоже вырос и достиг 3,44 млн рублей. Тогда как ещё в мае это значение было на уровне 3,26 млн рублей.

Ранее эксперт дала советы, как снизить кредитные платежи. Для этого заёмщику надо составить список всех своих долгов, избавиться от займов с большими процентами и прибегнуть к рефинансированию.