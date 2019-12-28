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Российские власти продлили на полгода срок действия нулевой пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии.

Нулевая пошлина будет действовать до 30 июня 2020 года. Она распространяется на абрикосы, вишню, груши, персики и ряд других фруктов, овощи, в том числе консервированные, а также на натуральные виноградные вина, включая креплёные.

Постановление правительства РФ о продлении пошлины опубликовано на официальном портале правовой информации.

РанееNEWS.ru писал, что кабмин Украины продлил на год действие пошлин на товары из России. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал это решение ответом на аналогичные действия Москвы.