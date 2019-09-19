Россия в ходе трёхсторонних консультаций предложила Украине возобновить прямые поставки газа.
Об этом, как передаёт
Министр заявил, что Россия готова действовать согласно новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита через Украину. Новак уточнил, что предложение Москвы Киеву рассчитано на короткий срок на случай, если новые требования ЕС не будут утверждены. Конкретные объёмы поставок, по словам министра, на консультациях не обсуждались — речь шла только о юридических вопросах.
Ранее News.ru сообщил о том, что Госдума РФ приняла закон о бессрочных надбавках к налогу на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газа.