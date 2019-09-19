https://static.news.ru/photo/ca05cdd2-daf1-11e9-a028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия в ходе трёхсторонних консультаций предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Об этом, как передаёт ТАСС , рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр назвал встречу в формате ЕС — РФ — Украина конструктивной «впервые за долгие годы». Новак выразил уверенность в том, что поставки российского газа в Европу через Украину продолжатся в 2020 году.

Министр заявил, что Россия готова действовать согласно новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита через Украину. Новак уточнил, что предложение Москвы Киеву рассчитано на короткий срок на случай, если новые требования ЕС не будут утверждены. Конкретные объёмы поставок, по словам министра, на консультациях не обсуждались — речь шла только о юридических вопросах.

Ранее News.ru сообщил о том, что Госдума РФ приняла закон о бессрочных надбавках к налогу на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газа.