Мишустин утвердил правила переноса туров и возврата денег за них

https://static.news.ru/photo/f6be26aa-cd9c-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/АГН «Москва»

Правительство России вводит особый порядок в сфере туризма до конца 2021 года. Он касается переноса туров и возврата денег за оплаченные путёвки в случае срыва поездки из-за пандемии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, «с момента публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года».

По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони, — добавил Мишустин на заседании кабинета министров.

Ранее стало известно, что Россия возобновит международное сообщение с 1 августа. Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Отправиться пока можно будет в Великобританию, Танзанию и Турцию. Сейчас оперштаб, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, работает над расширением списка стран.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о программе поддержки внутреннего туризма в этом году. Путешественникам, купившим туры по России длительностью от пяти дней, вернут часть их стоимости. Сумма компенсации будет варьироваться от 5 до 15 тысяч в зависимости от стоимости тура (он должен быть от 25 тысяч рублей), писал NEWS.ru.