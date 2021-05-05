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Мишустин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

11:20, 06 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожная карта повышения газификации регионов появилась на сайте кабинета министров. Соответствующий план утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Её основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов, — подчёркивается в сообщении.

Введение института единого оператора газификации позволит наладить мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры. К 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%. Правительству до 1 июня представят график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство проработало законопроект о бесплатном газоснабжении населения. В поправках сказано, что принцип финансирования подводки газа к домам россиян изменят.

О бесплатной газификации домов россиян сообщил президент Владимир Путин. 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию он поручил кабмину выработать соответствующий план.

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