Мишустин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

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Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ключевой ставки и возможного увеличения ипотечных ставок. Также в ближайшее время будут ужесточены требования к заёмщикам, пишут «Известия».

Центробанк на минувшей неделе второй раз подряд повысил ключевую ставку, с 26 апреля она составляет 5%, повышение составило 5 п. п. Скорее всего, это отразится на уровне базовых ставок по...