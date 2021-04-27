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Новак объяснил, как россиянам бесплатно подведут газ к домам

23:30, 27 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство проработало законопроект о бесплатном газоснабжении населения. В поправках сказано, что принцип финансирования подводки газа к домам россиян изменят.

Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку [по газообеспечению] с населения, с домовладения, — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Раньше человек сам платил за подведение газопровода от внутрипоселковой сети к себе на участок, объяснил вице-премьер. Теперь это забота ресурсоснабжающих организаций. В каждом регионе есть газовый оператор, на чьи плечи ляжет эта услуга.

О бесплатной газификации домов россиян ранее сообщил президент Владимир Путин. 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию он поручил кабмину выработать соответствующий план, писал NEWS.ru.

Ранее президиум госсовета сообщил о трёх возможных вариантах обеспечения бесплатной газификации: увеличение платы для крупных компаний и юрлиц, которые обеспечат газификацию, либо сокращение бюджета.

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