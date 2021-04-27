Новак объяснил, как россиянам бесплатно подведут газ к домам

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство проработало законопроект о бесплатном газоснабжении населения. В поправках сказано, что принцип финансирования подводки газа к домам россиян изменят.

Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку [по газообеспечению] с населения, с домовладения, — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Раньше человек сам платил за подведение газопровода от внутрипоселковой сети к себе на участок, объяснил вице-премьер. Теперь это забота ресурсоснабжающих организаций. В каждом регионе есть газовый оператор, на чьи плечи ляжет эта услуга.

О бесплатной газификации домов россиян ранее сообщил президент Владимир Путин. 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию он поручил кабмину выработать соответствующий план, писал NEWS.ru.

Ранее президиум госсовета сообщил о трёх возможных вариантах обеспечения бесплатной газификации: увеличение платы для крупных компаний и юрлиц, которые обеспечат газификацию, либо сокращение бюджета.