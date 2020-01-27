https://static.news.ru/photo/178bb8c4-40fe-11ea-ad32-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл первое совещание с заместителями председателя правительства. В ходе встречи он поручил коллегам провести ревизию работы по реализации нацпроектов.

Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, политики обсудили другие вопросы, которые связаны с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее Мишустин распорядился до 20 февраля предоставить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Он также призвал Минэкономразвития представить предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года, писал NEWS.ru.