Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС в Минске

https://static.news.ru/photo/e25e02ee-c747-11ea-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

По данным пресс-службы кабмина, в рамках мероприятия, которой состоится 17 июля, главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы развития ЕЭАС, в том числе устранение барьеров на внутреннем рынке Союза, улучшение механизмов применения защитных мер, создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Также участники заседания планируют принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии, согласовать другие предложения, которые необходимы для функционирования и развития рынка Союза и равных условий конкуренции.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия готовится провести в очном формате встречу глав правительств стран Евразийского экономического союза, которая запланирована на 17 июля в Минске. Как сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, на заседание планируется вынести пакет очень важных вопросов, которые касаются дальнейшего функционирования союза. Также намечено обсуждение актуальных практических тем.

Ранее Высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020–2021 годы. В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё. В ЕЭК уточнили, что макроэкономическая политика направлена на сохранение стабильности и текущего уровня жизни населения, а также на создание базы для опережающего экономического развития Союза.