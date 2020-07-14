Минск намерен провести очное заседание глав правительств стран ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/8ed378e4-c5fc-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: premier.gov.ru

Белоруссия готовится провести в очном формате встречу глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая запланирована на 17 июля в Минске. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Премьер 14 июля совершил первый визит в Москву после назначения на пост главы белорусского правительства и встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Обсуждали этот вопрос с коллегой. Пока всё движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС, — цитирует ТАСС Головченко.

По его словам, на заседание планируется вынести пакет очень важных вопросов, которые касаются дальнейшего функционирования союза. Также намечено обсуждение актуальный практических тем.

Белорусский премьер добавил, что повестка очень насыщенная и отвечает реалиям, которые в данное время складываются в торгово-экономических отношениях.

Ранее Высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020-2021 годы. В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё. В ЕЭК уточнили, что макроэкономическая политика направлена на сохранение стабильности и текущего уровня жизни населения, а также на создание базы для опережающего экономического развития Союза, писал NEWS.ru.