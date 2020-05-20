Согласованы ключевые ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/5a5d7ae4-9a7b-11ea-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЕАЭС/facebook.com

Высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2020-2021 годы.

В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё.

В ЕЭК уточнили, что макроэкономическая политика направлена на сохранение макроэкономической стабильности и текущего уровня жизни населения, а также на создание базы для опережающего экономического развития Союза.

Позднее ЕЭК проанализирует работу государств-членов по реализации согласованных мер, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, однако решили отправить их на доработку.