Согласованы ключевые ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2020-2021 годы.
В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё.
В ЕЭК уточнили, что макроэкономическая политика направлена на сохранение макроэкономической стабильности и текущего уровня жизни населения, а также на создание базы для опережающего экономического развития Союза.
Позднее ЕЭК проанализирует работу государств-членов по реализации согласованных мер,
Ранее NEWS.ru писал, что лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, однако решили отправить их на доработку.
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