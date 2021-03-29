Минтруд рассказал, как за пять лет повысились пенсии россиян

https://static.news.ru/photo/1781bf9e-9077-11eb-9207-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За пять лет пенсии россиян выросли более чем на три тысячи рублей. Так, средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля, а 1 января 2016 года он равнялся 12 673 рублям. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она напомнила, что уровень пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума. Если такое происходит, то россияне получают дополнительные выплаты, чтобы пенсия доходила до прожиточного минимума. По данным на 1 января этого года, такую доплату получили 6,2 млн пенсионеров. Пенсия для неработающих пенсионеров была проиндексирована на 6,3%.

Индексация пенсий с 2019 по 2024 год происходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это происходило ранее. В следующем году выплаты будут проиндексированы на 5,9%, с 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. Планируется, что пенсии неработающих пенсионеров в среднем достигнут 20 тысяч рублей к 2024 году.

Как писал NEWS.ru, руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина рассказала, что начинать копить на пенсию оптимально в возрасте 30–35 лет. Она напомнила, что сейчас среди молодёжи довольно много безработных.