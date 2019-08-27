Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году потребуют более 6,3 млрд рублей. Больше половины из этой суммы должны выделить региональные бюджеты.
Согласно проекту постановления кабмина «О программе подготовки организации российской части турнира»,
Документ разработало Минспорта.
Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три матча групповой стадии и четвертьфинал примет Петербург.
Как писал News.ru, ранее исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен сообщил, что во избежание проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020.