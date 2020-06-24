Минпромторг РФ: производство Ил-103 может быть организовано в Венгрии

https://static.news.ru/photo/68e9328e-b5e1-11ea-adc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin /CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

В Минпромторге РФ сообщили, что реализация проекта производства самолётов Ил-103 на базе венгерской компании Magnus Aircraft Corp «показала хорошую динамику», поэтому производство самолётов может быть организовано в Венгрии.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что лицензионное соглашение может быть подписано между сторонами уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолётов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время, — привели сообщение ведомства в агентстве.

Отмечается, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с главой МИД Петером Сийярто. Помимо производства Ил-103 министры обсудили антикризисный план РФ, сотрудничество в авиастроении, фармацевтической и косметической сферах. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы о поставках железнодорожных вагонов в Египет.

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Россия и Венгрия близки к подписанию договора по поставкам газа с осени 2021 года. Он отметил, что республика готова поддерживать любые проекты, которые способствуют поставкам газа в Венгрию, так как это в её интересах.