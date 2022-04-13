Минпромторг РФ утвердит перечень товаров для параллельного импорта

В ближайшее время Минпромторг РФ планирует увердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. На данный момент по нему продолжается сбор предложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идет сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти, — сообщили в министерстве.

Там также добавили, что помимо указания кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), в перечень будут включены указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

Приказ будет утвержден в ближайшее время, — подчеркнули в министерстве.

Одним из принциповЮ по которому товар будет включаться в перечень — прекращение его поставок на российский рынок.

Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Также сообщалось, что Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которых не предустановлено отечественное ПО.