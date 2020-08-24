Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

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Госпошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя могут снизить в пять раз. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство считает необходимым снизить размер госпошлины до одной тысячи руб. в месяц. Действующая пошлина составляет 65 тысяч рублей в год.

В записке к законопроекту, опубликованному на портале правовых актов, отмечается, что сейчас «крупная торговая сеть и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере». Размер пошлины планируется сократить с 1 января 2021 года. Минпромторг предлагает взимать госпошлину за каждый магазин или точку общественного питания организации.

В краткосрочной перспективе такое новшество может сократить доходы региональных бюджетов на 1,5–2,7 млрд рублей в год, считают специалисты.

В краткосрочном периоде снижение размера госпошлины может привести к выпадению доходов консолидированного бюджета субъектов РФ.

В среднесрочной перспективе восстановление объема легального рынка как минимум на 10%, а также рост собираемости налоговых платежей и акцизных сборов компенсирует разрыв в доходах, — отмечается в документе.

Ранее о подобных изменениях сообщал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Тогда он предлагал снизить размер госпошлины до 20 тысяч рублей в год, передаёт «Коммерсант».

Ранее в Минпромторге РФ предупредили, что ограничения продажи алкоголя в России, введённые из-за пандемии коронавируса, могут повлечь за собой увеличение спроса на нелегальный алкоголь. Там отметили, что доля потребления нелегальной алкогольной продукции и суррогатного алкоголя резко вырастет, если региональные власти начнут ограничивать или вообще запретят продажу алкоголя в магазинах, а это, в свою очередь, может иметь серьёзные последствия.

В связи с этим министерство направило рекомендации руководителям регионов. В них Минпромторг советует оставить неизменным нынешний режим продажи алкоголя, писал NEWS.ru.