Минпромторг пополнил список системообразующих предприятий

https://static.news.ru/photo/680c1d0e-838c-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Минпромторг обновил список системообразующих предприятий, добавив в него ещё 264 организации. Это предприятия, работающие в сфере промышленности и торговли.

Новый список пополнился организациями из 15 отраслей, его будут ещё обновлять. Среди новый компаний — девять судостроительных предприятий, столько же компаний железнодорожного машиностроения, семь — авиастроения и 12 автопроизводителей, сообщается на сайте министерства.

В список попали производитель оборудования для добычи нефти «Новомет-Пермь», производитель энергооборудования и газовых турбин «РЭП Холдинг», «Силовые машины» и компания «Хевел», которая работает в сфере солнечной энергетики.

На этой неделе будет утверждён список системообразующих предприятий по промышленным отраслям. Это фармацевтические, медицинские, металлургические, сельскохозяйственные, специализированного машиностроения и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство дополнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Список ранее был утверждён на фоне распространения коронавирусной инфекции.