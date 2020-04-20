Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
Не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли. <...> В непростых условиях пандемии нам особенно важно сохранить равные условия для всей цепочки, — заявил Евтухов в комментарии ТАСС.
Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, 20 апреля направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Они призвали на время карантина отказаться от применения штрафов и неустоек за «недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также на проведение акций по продвижению таких товаров по сниженной цене».
Как писал NEWS.ru, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 апреля заявил, что торговые сети запаслись продуктами на два месяца и ежедневно пополняют резервы.
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