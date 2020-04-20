Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок

https://static.news.ru/photo/994ae208-c92c-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.

Не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли. <...> В непростых условиях пандемии нам особенно важно сохранить равные условия для всей цепочки, — заявил Евтухов в комментарии ТАСС.

Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, 20 апреля направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Они призвали на время карантина отказаться от применения штрафов и неустоек за «недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также на проведение акций по продвижению таких товаров по сниженной цене».

Как писал NEWS.ru, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 апреля заявил, что торговые сети запаслись продуктами на два месяца и ежедневно пополняют резервы.