Мантуров: торговые сети регулярно пополняют запасы продовольствия

https://static.news.ru/photo/d03fa0ba-8244-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что торговые сети имеют запас продуктов на два месяца и он ежедневно пополняется.

Пополнение происходит в ежедневном режиме. Просто раньше такого торговые сети не делали. Они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, больше привозили к выходным дням, меньше — в будние дни, — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Манутров.

По его словам, во время ажиотажа перед сетями была поставлена задача сформировать запасы на 21 день, но этот запас исчез за три дня. И уже, исходя из этого спроса, было выработано решение всегда иметь в наличии двухмесячный запас продовольствия.

Как писал NEWS.ru, существенных изменений цен на продукты в России из-за пандемии коронавируса не фиксируются. Мантуров отметил, что если говорить об импорте, то постепенное повышение цен возможно, но только из-за того, что существует разница в курсах валют. Кроме того, цена импортной продукции зависит от тенденций на мировых рынках.