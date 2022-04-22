Минпромторг назвал разрешённые к параллельному импорту товары

Минпромторг составил перечень товаров, разрешённых к ввозу в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли порядка 50 групп товаров и 200 брендов ушедших из России компаний, сообщают «Известия».

Из автомобилей в список параллельного импорта попали Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. По двигателям и запчастям разрешены к ввозу Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen. Шины: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Можно ввозить в Россию смартфоны и технику следующих марок: Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel. Из бытовой техники — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson. Также позволен ввоз игровых приставок XBox, PlayStation, Nintendo.

В перечень товаров для параллельного импорта вошли оборудование для различных отраслей, в частности, для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства. Разрешены к ввозу одежда и обувь всех брендов.

Не попали в список ювелирные изделия и мебель за исключением сидений для транспорта, так как они не имеют стратегического значения и отечественные производители могут вполне заполнить эту нишу.

Эксперты пока затрудняются назвать первые сроки поставок разрешённых к параллельному импорту товаров. Бизнес, получивший на это разрешение, столкнётся с теми же проблемами, которые сейчас испытывают производители и поставщики. Это нарушение логистики, подорожание кредитов и прочее.

Ранее сообщалось, что после утверждения реестра можно будет ввозить из Китая или других стран продукцию таких популярных брендов, производящих одежду и обувь, как Zara, H&M, Decatlon, Uniqlo.