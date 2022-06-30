Министр сельского хозяйства Патрушев вошел в совет директоров «Газпрома»

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев вошел в новый состав совета директоров «Газпрома». Соответствующее решение было принято акционерами на годовом собрании холдинга, пишет ТАСС. Патрушеву 44 года, он является сыном секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Акционеры «Газпрома» также переизбрали 10 действующих членов совета директоров холдинга, включая председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, министра энергетики РФ Николая Шульгинова, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

С 2016 по 2021 год Патрушев также входил в совет директоров «Газпрома», в новом его составе он заменил председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева. 10 марта Кулибаев написал заявление о выходе из состава совета директоров холдинга.

Ранее сообщалось, что место Кулибаева может занять бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер , имя которого значилось в списке кандидатов, опубликованном пресс-службой компании. Однако он отклонил выдвижение своей кандидатуры.