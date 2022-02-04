Шрёдер может сменить Кулибаева в совете директоров «Газпрома»

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер может занять место председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров «Газпрома», это следует из списка кандидатов, опубликованного пресс-службой компании. Голосование за новый состав совета директоров состоится на собрании акционеров 30 июня.

Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

В списке в новый совет числятся имена 11 кандидатов: Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шрёдер и Николай Шульгинов.

В перечень не вошёл председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, который находится на позиции независимого директора.

В январе Кулибаев заявил, что уходит с должности председателя президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен». При этом он не пояснил причину отставки.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил доход как минимум в десятки миллионов долларов по схеме, связанной с укладкой газопровода из Туркмении в КНР. По данным газеты, Кулибаев получил деньги через контракты на поставку труб, которые доверили компании российского предпринимателя Александра Карманова ЕТК.