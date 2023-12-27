Минфин РФ оценил сроки обмена замороженными активами с иностранцами Минфин: обмен замороженными активами россиян и иностранцев стартует в 2024 году

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Иван Чебесков

Первый этап обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами стартует в январе 2024 года, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в эфире программы «Индекс недели», выходящей на РБК ТВ и на YouTube-канале. По его словам, он продлится до конца следующего года.

Как пояснил Чебесков, первая волна предполагает обмен портфелей стоимостью до 100 тысяч рублей на инвестора. Замминистра финансов не исключил, что вторая волна затронет более крупные суммы.

Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить круг участников, которые получают возможности обменивать. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но у нас есть и институциональные инвесторы, у нас есть и компании, у которых такая же проблема, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, позволяющий обменивать замороженные на Западе активы россиян на заблокированные средства иностранных инвесторов. Известно, что на сегодняшний день у российских граждан заблокировано активов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Ответственным за исполнение указа назначен Совет директоров Центробанка.

Согласно принятому порядку действий, сначала будут созданы условия для разблокировки средств. Заинтересованные иностранные инвесторы смогут приобрести у россиян замороженные ценные бумаги, используя для этого счета типа «С». Уточняется, что участие в соответствующем процессе строго добровольное. На первом этапе будет разблокирована лишь часть средств.