Минфин предрёк существенный рост ВВП в 2021 году

Минфин РФ прогнозирует рост ВВП в 2021 году выше 4%, а рост инфляции, по оценкам министерства, существенно превысит 5%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Владимира Колычева вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

В этом Минфин РФ расходится с прогнозом Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП в 2021 году до 3,8%, а инфляции — до 5%. По данным Минфина, речь может идти о более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых. А показатель инфляции по итогам года превысит значение в 5%. С начала года рост потребительских цен уже составил 4,6%.

Кроме того, в Министерстве финансов не согласны и с оценками стоимости нефти в прогнозе Минэкономразвития. В 2023–2024 годах Минэкономразвития оценивает динамику барреля Urals на уровне $60,8 и $57,4. По мнению Минфина, на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоёмкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи и уровня потребления углеводородов. В частности, этому будет способствовать решение стран ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти до докризисного уровня к 2022 году.

При этом представитель Минэкономразвития подчёркивал, что оценки прогноза будут уточняться в сторону повышения, и работа в этом направлении уже ведётся. 30 июля в ведомстве прошло специальное совещание, по итогам которого эксперты сошлись во мнении, что рост экономики будет выше 4%, а инфляция будет выше 5%. При этом ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и завершение цикла восстановления экономики могут сильно ударить по экономическому росту и потреблению населения в следующем году. Между тем эксперты отмечают, что расхождения между Минфином и Минэкономразвития по поводу отдельных показателей макроэкономического прогноза традиционны, а повышение прогноза по ВВП и инфляции позволит Минфину найти дополнительные доходы для финансирования государственных трат.

Ранее Банк России сообщил о снижении инфляционного давления в июне — начале июля 2021 года. Об этом свидетельствует замедлившийся прирост потребительских цен за месяц, снижение базовой инфляции и медианы месячных приростов цен. По оценке ЦБ, по итогам года инфляция в стране останется на уровне 5,7–6,2%, а недавние решения по ключевой ставке позволят вернуть годовую инфляцию к значениям от 4% до 4,5% в 2022 году. В 2023 году и далее инфляцию планируется поддерживать на уровне 4%.