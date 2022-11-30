Минфин предложил установить минимальную розничную цену на весь алкоголь

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, включая пиво и тихие вина. МРЦ на шампанское и игристые вина предлагается проиндексировать со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей, пишут «Известия».

Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано, — приводит издание слова Сазанова.

Необходимость введения МРЦ на тихие вина уже обсуждалась ранее, теперь возможно повторное рассмотрение вопроса. Но при этом требуется тщательная проработка со стороны «профильников» — Федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов России. Если они поддержат эту инициативу, то будут подготовлены соответствующие нормативные акты.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума 24 ноября сообщила, что правительство еще не приняло окончательного решения по введению МРЦ на тихие вина, уточняет издание. МРЦ устанавливаются Минфином с 2009 года для борьбы с теневым производством. Возможность введения МРЦ на разные категории вин рассматривается уже в течение нескольких лет.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на игристое вино в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей. Предлагаемое увеличение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. В этом году производство тихих и игристых вин выросло на 31%.