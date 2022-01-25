Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

Минфин России выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил её в правительство, которое должно высказать своё мнение по данному вопросу. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что ведомство активно занимается разработкой законодательных инициатив и предлагает варианты развития.

Конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан, — сказал Чебесков.

Он признал, что необходимо защищать интересы граждан, которые покупают криптовалюту и используют её для своих целей. По его словам, Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив по регулированию этого рынка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предположил, что решение запретить оборот криптовалют может выставить Россию посмешищем перед всем миром, а соответствующую инициативу Центробанка не поддержали ни в Госдуме, ни в правоохранительных структурах. Депутат добавил, что Центробанк мешает ввести криптовалюту в легальное поле.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров также отметил, что ни одна развивающаяся страна не пойдёт на запрет криптовалюты, потому что это вызовет отток IT-специалистов из государства и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил, что россияне вложили в криптовалюту около 7 трлн рублей и вместо её запрета следует разработать единые правила регулирования отрасли, в которых следует соблюсти баланс экономической безопасности, технологического развития и интересов граждан.