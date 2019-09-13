https://static.news.ru/photo/3c7d375c-d5d3-11e9-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Цена ОСАГО способна снизиться в три-четыре раза после перехода на новую систему расчёта тарифов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, снижение цены могут получить автолюбители, соблюдающие правила дорожного движения, не создающие на дороге угрозы для других участников движения и не попадающие в аварии, сообщает « Российская газета ».

Например, для человека моложе 50 лет, который живёт в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей, — объяснил замглавы Минфина.

В Российском союзе автостраховщиков сделали соответствующие расчёты, которые показали, что самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей. Нарушителей ПДД и водителей с опасной манерой вождения ждут более высокие тарифы.

Ранее News.ru сообщал, что средняя плата за полис ОСАГО в период с января по июль 2019 года снизилась в среднем на 5,5% по сравнению с первой половиной 2018 года. Цена полиса для владельцев легковых автомобилей, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в июле составила 5363 рубля, что на 3,08% ниже по сравнению с июлем 2018 года.