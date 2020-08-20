Минфин не согласился с идеей отменить транспортный налог

https://static.news.ru/photo/17cceea0-e308-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов считает нецелесообразным отменять транспортный налог, потому что это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Законопроект с такой инициативой уже внесён в Госдуму.

Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов, — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

При этом в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости: 175,1 млрд рублей в 2019 году (из 179,6 млрд начисленных). В ведомстве также отметили, что идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счёт увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен почти на все товары.

Инициатором законопроекта об отмене налога стал депутат Андрей Барышев. Он напомнил, что ранее о такой необходимости говорили президент Владимир Путин и представители общественности. В качестве альтернативы предлагалось ввести возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

Барышев подчеркнул, что данный шаг приведёт к тому, что бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры, будет распределяться более справедливо.

В сопроводительном материале к закону говорится, что отмена транспортного налога является конструктивной мерой с учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо, писал NEWS.ru.