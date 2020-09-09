Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в сентябре

https://static.news.ru/photo/5c0000d8-f2be-11ea-82b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики США скорректировало свой прогноз по цене нефти марки Brent до $41,9 с $41,4 за баррель.

Как передаёт ТАСС, американское энергетическое ведомство мотивировало изменение оценки активизацией бурения в сланцевых проектах. Добыча нефти в Соединённых Штатах весной упала с 12,7 млн баррелей в сутки до 10 млн. Однако уже в августе управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго отметило рост производства до 10,8 млн баррелей в сутки. Ведомство ожидает увеличения объёмов добычи нефти в сентябре до 11,2 млн баррелей в сутки с учётом бурения на шельфе.

Рост происходит на фоне того, что операторы трудноизвлекаемой нефти возобновили бурение в ответ на благоприятную ценовую конъюнктуру, — пояснили в EIA.

Увеличению объёмов добычи не помешало даже закрытие ряда платформ в Мексиканском заливе из-за урагана. Впрочем, в годовом выражении нефтедобыча ещё не скоро вернётся к докоронавирусным показателям. В энергетическом ведомстве оценивают средний уровень за 2020 год в 11,4 млн баррелей в сутки, в 2021 году прогнозируется добыча 11,1 млн баррелей в сутки. Это всё ещё меньше, чем в 2019 году (12,2 млн).

Как передавал NEWS.ru, экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.