Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в сентябре

Министерство энергетики США скорректировало свой прогноз по цене нефти марки Brent до $41,9 с $41,4 за баррель.
Как
Рост происходит на фоне того, что операторы трудноизвлекаемой нефти возобновили бурение в ответ на благоприятную ценовую конъюнктуру, — пояснили в EIA.
Увеличению объёмов добычи не помешало даже закрытие ряда платформ в Мексиканском заливе из-за урагана. Впрочем, в годовом выражении нефтедобыча ещё не скоро вернётся к докоронавирусным показателям. В энергетическом ведомстве оценивают средний уровень за 2020 год в 11,4 млн баррелей в сутки, в 2021 году прогнозируется добыча 11,1 млн баррелей в сутки. Это всё ещё меньше, чем в 2019 году (12,2 млн).
Как передавал NEWS.ru, экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.
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