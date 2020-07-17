Минэнерго не ожидает изменения нефтяных цен после увеличения добычи ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/326d1fe6-c864-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель сбалансированной. Он не ожидает её изменений после увеличения добычи странами-участницами соглашения ОПЕК+.

По его словам, ослабление ограничений для членов организации уже учтено рынком, передаёт РИА Новости.

Сейчас держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ в августе 2020 года может составить около 8,2 млн баррелей в день, учитывая компенсацию отставания в мае.

9 марта 2020 года в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн — до конца апреля 2022 года.