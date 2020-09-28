Минэкономразвития предложило обучать безработных ведению бизнеса

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Потерявших работу граждан России будут обучать правилам построения собственного дела, следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

Как пояснили в департаменте инвестиционного развития ведомства, после прохождения обучения безработные смогут открыть своё дело, получив пособие на эти цели, а также воспользоваться сопровождением специалистов, пишут «Известия».

Согласно проекту «Вовлечение в предпринимательство», к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тысячи новых дел. Обучение по программе будет бесплатным и пройдёт на базе центров «Мой бизнес», пилотные курсы запустят в 15 субъектах РФ, в том числе, в Смоленской и Владимирской областях, Краснодарском крае, Калининграде, Пермском крае, Чувашии. Возможно, в дальнейшем действие проекта распространится на всю Россию.

Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть своё дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение, — рассказала директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Кроме того, пройти обучение смогут и начинающие предприниматели. Также проект подразумевает проведение мероприятий, направленных на выявление предпринимательских способностей, и вовлечение в эту деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса.

Планируется, что к 2024 году онлайн и очно такими услугами должна воспользоваться 771 тысяча россиян.

По данным Росстата, в августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек, или 6,4% от рабочей силы, что является рекордным показателем с марта 2012 года (6,5%). Ситуация связана с пандемией коронавируса, за время которой число безработных выросло на 36%, или на 1,25 млн человек.

Как писал NEWS.ru ранее, антикризисные пособия по безработице гражданам с детьми считает необходимым увеличить и выплачивать на постоянной основе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива по продлению выплаты пособий содержится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.