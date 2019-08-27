Программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей могут получить учителя, переезжающие работать в село, рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет.
На выплаты могут рассчитывать специалисты, прибывшие на работу в школы в сёлах, рабочих посёлках, ПГТ или малых городах (до 50 тысяч населения). Реализация программы намечена на 2020 год, передаёт
Как писал News.ru ранее, министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что на сегодняшний день в стране выстроены 39 новых школ, а до конца года будут построены ещё 83.