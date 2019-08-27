https://static.news.ru/photo/b399da34-c94e-11e9-885c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей могут получить учителя, переезжающие работать в село, рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет.

На выплаты могут рассчитывать специалисты, прибывшие на работу в школы в сёлах, рабочих посёлках, ПГТ или малых городах (до 50 тысяч населения). Реализация программы намечена на 2020 год, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что на сегодняшний день в стране выстроены 39 новых школ, а до конца года будут построены ещё 83.