Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с идущим на дно кораблём

https://static.news.ru/photo/dfbd88ca-83db-11ea-92ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: crocusgroup.ru

Российский миллиардер Араз Агаларов рассказал о плачевной ситуации со своим бизнесом. По его словам, он медленно идёт на дно. В связи с этим бизнесмен попросил власти о помощи в виде снижения НДС.

Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идёт ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности, — рассказал он РБК.

Он отметил, что денег на зарплаты сотрудникам в апреле может не хватить. В общей сложности в Crocus Group, которой он владеет, работает 15 тысяч человек. Их зарплаты в совокупности составляют почти миллиард рублей. Однако выплачивать деньги нечем поскольку все объекты группы, за исключением одного, закрыты из-за коронавируса. По мнению Агаларова, в лучшем случае его бизнес протянет ещё месяц. Чтобы предприятия могли работать и после кризиса нужно освободить их от уплаты налога на два месяца, считает бизнесмен.

Ранее журналисты американского издания Stratfor заявили, что нежелание Кремля направить на поддержку населения и предпринимателей внушительные средства может обернуться ещё большими потерями. Банкротство угрожает примерно каждой третьей компании в РФ, писал NEWS.ru.