Мигранты начнут получать пенсию в РФ

https://static.news.ru/photo/6894149e-133c-11eb-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Трудовые мигранты из государств Евразийского экономического союза станут получать пенсию в России. Её будет назначать и выплачивать то государство, на территории которого работал иностранец.

Положение о пенсиях закреплено в соглашении, законопроект о ратификации которого 21 октября рассмотрит Госдума. Работу над документом государства — члены ЕАЭС вели несколько лет, сообщает «Парламентская газета». В итоге он был подписан в декабре 2019 года и регулирует вопросы пенсионного обеспечения между Россией, Киргизией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число трудовых мигрантов в российской столице с начала года значительно сократилось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что отток мигрантов влияет на рынок труда в столице, особенно в сфере жилищно-коммунальных услуг.