Мигранты начнут получать пенсию в РФ

Трудовые мигранты из государств Евразийского экономического союза станут получать пенсию в России. Её будет назначать и выплачивать то государство, на территории которого работал иностранец.
Положение о пенсиях закреплено в соглашении, законопроект о ратификации которого 21 октября рассмотрит Госдума. Работу над документом государства — члены ЕАЭС вели несколько лет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что число трудовых мигрантов в российской столице с начала года значительно сократилось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что отток мигрантов влияет на рынок труда в столице, особенно в сфере жилищно-коммунальных услуг.