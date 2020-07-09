Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/323fa52c-c1eb-11ea-89d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России, по данным на 3 июля, выросли до $569,8 млрд. По сравнению с показателем на 26 июня они увеличились на 0,3%, или на $1,5 млрд.

Рост произошёл за счёт положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, — цитирует ТАСС сообщение Центробанка.

Неделей ранее резервы увеличились на $0,5 млрд.

Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Как писал NEWS.ru, в рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей. На эту же сумму Центробанк уже продал валюту с расчётами 3 июля. Упреждающие продажи валюты ЦБ проводит с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За это время Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 957 млрд рублей. Эти операции регулятор планирует осуществлять до начала регулярных продаж валюты из средств Фонда национального благосостояния.