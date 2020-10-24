«Между Сциллой и Харибдой»: Мишустин рассказал, насколько упадёт ВВП РФ

https://static.news.ru/photo/be65c7f0-17ce-11eb-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

ВВП России по итогам 2020 года может снизиться менее чем на 4%, для этого необходимо пройти «между Сциллой и Харибдой», заявил 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракциями Госдумы.

По мнению Мишустина, России необходимо будет, с одной стороны, не наращивать заимствования, а с другой — не растрачивать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти условия он сравнил с прохождением «между Сциллой и Харибдой», сообщает ТАСС.

Мы рассчитываем, что около 4% потери ВВП будут в течение года. Есть разные оценки, но мы боремся за то, чтобы меньше 4% [было снижение ВВП], — сказал Мишустин.

Он выразил уверенность, что эта цель, по-видимому, уже «так или иначе» достигается. Премьер также положительно отозвался о мерах поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. По прению главы правительства, эти меры позволили сгладить удар по экономике.

Как сообщал NEWS.ru, между тем глава Минфина Антон Силуанов озвучил принципиально иные цифры, говоря о выделении средств на поддержку экономики в пересчёте на ВВП. На поддержку экономики России в 2020–2021 годах будет направлено 9% ВВП, полагает он. В переводе на рубли речь идёт о сумме порядка 10 трлн.