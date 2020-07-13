МЭР предлагает возвращать российские капиталы из офшоров по-новому

https://static.news.ru/photo/c59c0e72-c557-11ea-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэкономразвития направило на согласование в Минфин России и Банк России законопроект, который позволит выманивать из офшорных юрисдикций бизнес российских олигархов.

Документ предполагает регистрацию международных компаний в российских специальных административных районах (САР) транзитом через третьи страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такая регистрация предлагается на случай, когда прямая смена места регистрации невозможна. Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия, повысится привлекательность российских САР и появятся предпосылки для возвращения на родину капитала отечественных бизнесменов.

САР созданы в 2018 году. Сейчас их два: на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде. Компании, которые регистрируются в САР, кроме статуса международных, получают налоговые льготы. Так, резиденты могут не платить налоги на прибыль в виде дивидендов.

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