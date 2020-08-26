Медведев назвал углеродный налог ЕС скрытым протекционизмом

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Углеродный налог Евросоюза может привести к потерям у российских экспортёров в миллиарды евро. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, углеродный налог — это «скрытый протекционизмом под очень благовидным предлогом», в результате которого потребление российской нефти и угля значительно сократится.

Он отметил, что точную сумму потерь посчитать пока невозможно, но тем не менее «речь идёт об очень значительных выпадающих доходах», передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Зелёная сделка» Европы, которая подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, обойдётся ЕС, по предварительным расчётам, примерно в €3 трлн. При этом Евросоюз будет выдвигать требования к поставщикам товаров, чтобы те соответствовали климатической нейтральной политике ЕС, в том числе может ввести на границе с ЕС углеродный налог.

В случае его введения российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары, писал NEWS.ru.