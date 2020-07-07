KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

https://static.news.ru/photo/42eeb526-c064-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/Global Look Press

Российские экспортеры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары.

Как сообщает РБК, к такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG. Отмечается, что компания подготовила презентацию о влиянии на российских производителей трансграничного углеродного налога. При этом были представлены три сценария.

В базовом сценарии налог вводится в 2025 году и распространяется только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025–2030 годах.

В оптимистичном сценарии ЕС введёт налог только в 2028 году и будет взимать его с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. Нагрузка для российских производителей в этом случае составит €6 млрд за три года.

При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года. В этом случае он распространится и на косвенные выбросы CO2, связанные с деятельностью партнёров экспортёра.

Отмечается, что Европа — самый крупный регион сбыта российский товаров, на неё приходится 46% экспорта. В 2019 году Россия экспортировала в страны ЕС продукцию на $189 млрд, следует из статистики ФТС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет вводить углеродный налог на импортные товары, если у стран-импортёров будут высокие климатические стандарты. Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что России неизбежно придётся вернуться к обсуждению темы введения углеродного налога. Эта мера, подчёркивает он, призвана стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. По словам Чубайса, торопиться с реализацией этого предложения не стоит. Он сам не является сторонником немедленного введения углеродного налога.

Как писал NEWS.ru, глава «Роснано» предложил с помощью нового вида обложения стимулировать отечественных промышленников снижать уровень выбросов углекислого газа. Однако специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей заявили, что после введения углеродного налога в стране могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ. Кроме того, реализация инициативы Чубайса приведёт к подорожанию продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.